Мудрик согласился на переход в "Тоттенхэм" — инсайдер

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик склоняется к переходу в «Тоттенгем» под руководством Роберто Де Дзерби, который тренировал украинца в «Шахтере». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает УНН.

«Михаил Мудрик согласился на переход в „Тоттенгем“, поскольку хочет снова работать под руководством Роберто Де Дзерби», — сообщил Романо.

По его словам, украинец отложил рассмотрение предложений от «Лидса» и других клубов, поскольку стремится перейти в стан «шпор».

«Переговоры с „Челси“ по поводу сделки об аренде идут полным ходом», — добавил Романо.

Как пишет издание The Athletic, клуб из северного Лондона ищет усиление на левом фланге атаки и проявляет интерес к Коди Гакпо из «Ливерпуля» и Илиману Ндиайе из «Эвертона».

Однако, как сообщает Романо, Гакпо остается в «Ливерпуле», а одноклубник Виталия Миколенко — Илиман Ндиайе переходит в «Манчестер Сити».

The Athletic добавляет, что «Челси» отклонил предложение «Лидс Юнайтед» по Мудрику.

«Челси» стремится обеспечить ему регулярные выступления, где бы он ни оказался, до закрытия трансферного окна.

Однако переходу Мудрика могут препятствовать внутренние правила АПЛ. Помимо Мудрика, «шпоры» хотят взять в аренду защитника Тосина Адарабийо также из «Челси».

Согласно внутренним правилам АПЛ, одновременно в заявке клуба может находиться не более 2 игроков, арендованных у других клубов Премьер-лиги (и не более 1 игрока из одного конкретного клуба).

«Тоттенгем», по информации Романо, ведет переговоры с «Челси» именно по поводу трансфера Адарабийо, на которого не рассчитывает Хаби Алонсо, что откроет Мудрику путь в «шпоры».

Напомним

Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что временная дисквалификация отменена и его внимание будет сосредоточено на возвращении в футбол.