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Мудрик погодився на перехід до “Тоттенгема” - інсайдер

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Мудрик погодився на оренду в "Тоттенгем", де хоче знову працювати з Роберто де Дзербі. Переговори клубів тривають.

Мудрик погодився на перехід до “Тоттенгема” - інсайдер

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик схиляється до переходу в "Тоттенгем" під керівництвом Роберто де Дзербі, який тренував українця в "Шахтарі". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, передає УНН

"Михайло Мудрик погодився на перехід у "Тоттенгем", оскільки хоче знову працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі", - повідомив Романо. 

За його словами, українець відклав розгляд пропозицій від "Лідса" та інших клубів, оскільки прагне перейти в стан "Шпор". 

"Переговори з "Челсі" щодо угоди про оренду йдуть повним ходом", - додав Романо. 

Як пише видання The Athletic, клуб із північного Лондона шукає підкріплення на лівому фланзі атаки і проявляє інтерес до Коді Гакпо з "Ліверпуля" та Ілімана Ндіає з "Евертона".

Однак, як повідомляє Романо, Гакпо залишається у "Ліверпулі", а одноклубник Віталія Миколенка - Іліман Ндіає переходить до "Манчестер Сіті". 

The Athletic додає, що "Челсі" відхилив пропозицію "Лідс Юнайтед" щодо Мудрика. 

"Челсі" прагне забезпечити йому регулярні виступи, де б він не опинився, до закриття трансферного вікна.

Проте, переходу Мудрика можуть перешкоджати внутрішні правила АПЛ. Окрім Мудрика, "Шпори" хочуть взяти в оренду захисника Тосіна Адарабійо також з "Челсі". 

Згідно з внутрішніми правилами АПЛ, одночасно у заявці клубу може перебувати не більше 2 гравців, орендованих з інших клубів Прем'єр-ліги (і не більше 1 гравця з одного конкретного клубу). 

"Тоттенгем", за інформацією Романо, веде перемовини з "Челсі" щодо саме трансферу Адарабійо, на якого не розраховує Хабі Алонсо, що відкриє шлях Мудрику до "Шпор". 

Нагадаємо 

Український футболіст Михайло Мудрик заявив, що тимчасова дискваліфікація скасована і його увага буде зосереджена на поверненні до футболу. 

Павло Башинський

Спорт