Мудрик провалил тест на допинг - СМИ
Киев • УНН
Михаил Мудрик не прошел допинг-тест, сдав положительную пробу A в конце октября. Украинскому полузащитнику «Челси» грозит дисквалификация, ожидается результат пробы B.
Украинский полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест, сообщил портал Tribuna со ссылкой на свои источники, передает УНН.
По информации источника, запрещенное вещество было обнаружено в пробе A, которую игрок сдал в конце октября. В ближайшие дни, как отмечает портал, должна быть раскрыта допинг-проба B.
23-летнему украинцу грозит дисквалификация.
Дополнение
За «Челси» Мудрик выступает с января 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Последний раз в заявку «Челси» Мудрик попал 1 декабря против «Астон Виллы» - после этого он пропустил уже четыре игры лондонской команды.