МТОТ: вводить в Авдеевке чрезвычайную ситуацию пока не планируют

"Сегодня состоится совещание с участием представителей международных организаций по сопровождению сотрудников ДФС к/с предприятия как гарантии безопасности от обстрелов. Возможность введения в Авдеевке НС местного значения пока не рассматривается", - говорится в сообщении МВОТ в Twitter.

Напомним, утром 20 апреля прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС.

18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. Работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.