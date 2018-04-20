МТОТ: вводить в Авдеевке чрезвычайную ситуацию пока не планируют
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Возможность введения в Авдеевке, куда прекратилось поступление воды самотеком после остановки работы Донецкой фильтровальной станции, чрезвычайной ситуации местного значения пока не рассматривается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"Сегодня состоится совещание с участием представителей международных организаций по сопровождению сотрудников ДФС к/с предприятия как гарантии безопасности от обстрелов. Возможность введения в Авдеевке НС местного значения пока не рассматривается", - говорится в сообщении МВОТ в Twitter.
Напомним, утром 20 апреля прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС.
18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. Работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.