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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МТОТ: вводить в Авдеевке чрезвычайную ситуацию пока не планируют

Киев • УНН

 • 10702 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Возможность введения в Авдеевке, куда прекратилось поступление воды самотеком после остановки работы Донецкой фильтровальной станции, чрезвычайной ситуации местного значения пока не рассматривается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

МТОТ: вводить в Авдеевке чрезвычайную ситуацию пока не планируют

"Сегодня состоится совещание с участием представителей международных организаций по сопровождению сотрудников ДФС к/с предприятия как гарантии безопасности от обстрелов. Возможность введения в Авдеевке НС местного значения пока не рассматривается", - говорится в сообщении МВОТ в Twitter.

Напомним, утром 20 апреля прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС.

18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. Работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.

Украинские Национальные Новости

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