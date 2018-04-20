МТОТ: вводити в Авдіївці надзвичайну ситуацію поки не планують
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Можливість введення в Авдіївці, куди припинилося надходження води самопливом після зупинки роботи Донецької фільтрувальної станції, надзвичайної ситуації місцевого значення поки не розглядається. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
"Сьогодні відбудеться нарада за участі представників міжнародних організацій щодо супроводу співробітників ДФС до/з підприємства як гарантії безпеки від обстрілів. Можливість введення в Авдіївці НС місцевого значення поки не розглядається", - йдеться у повідомленні МТОТ у Twitter.
Нагадаємо, вранці 20 квітня припинилося надходження води до споживачів Авдіївки, яка надходила самопливом після зупинки ДФС.
18 квітня тимчасово зупинили роботу Донецької фільтрувальної станції. Роботу ДФС планують відновити після домовленостей КП "Вода Донбасу" з МКЧХ та СММ ОБСЄ щодо супроводу персоналу до станції.