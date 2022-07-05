Возможно движение военной техники: жителей Броваров предупредили об учениях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Броварах Киевской области с 5 по 6 июля состоятся командно-штабные учения – будет усилен контроль на блокпостах, также возможно движение военной техники. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует УНН.
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"Вниманию жителей Броварской общины! На днях, с 5 по 6 июля, проходят командно-штабные учения на территории нашей общины. В Броварах и на территории района возможно движение военной техники, будет усилен контроль на блокпостах и другие дополнительные меры безопасности", – говорится в сообщении.
Напомним
По состоянию на 4 июля на территории беларуси не зафиксированы ударные группировки и формирования, которые могли бы ворваться на территорию Украины. Однако государство усиливает свои границы и в случае опасности готово встретить врага. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.