Можливий рух військової техніки: жителів Броварів попередили про навчання

Цитата

"До уваги мешканців Броварської громади! Цими днями, з 5 по 6 липня, відбуваються командно-штабні навчання на території нашої громади. У Броварах та на території району можливий рух військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на 4 липня на території білорусі не зафіксовано ударних угруповань та формувань, які могли б вдертися на територію України. Однак держава посилює свої кордони і в разі небезпеки готова зустріти ворога. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.