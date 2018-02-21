Минздрав: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на 31,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превышен на 31,1%. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
"Эпидемический порог в Украине превышен на 31,1%. Порог превышен в 5-ти областях: Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.
Всего в течение 7-й недели 2018 года гриппом и ОРВИ заболело 289 тысяч 602 человека, из них 68,4% - дети. В течение недели летальных случаев не зафиксировано.
Напомним, за последнюю неделю в Киеве гриппом заболели 27 тысяч 638 людей, что больше на 6,5%, чем в течение предыдущей недели.