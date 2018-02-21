МОЗ: захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідпоріг на 31,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ в Україні перевищений на 31,1%. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.
"Епідемічний поріг в Україні перевищено на 31,1%. Поріг перевищено у 5-ти областях: Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.
Всього протягом 7 тижня 2018 року на грип та ГРВІ захворіло 289 тисяч 602 особи, із них 68,4% - діти. Протягом тижня летальних випадків не зафіксовано.
Нагадаємо, за останній тиждень у Києві на грип захворіли 27 тисяч 638 людей, що більше за попередній тиждень на 6,5%.