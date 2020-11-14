Минздрав Армении подтвердил гибель более 2 тыс. военнослужащих в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Армения подтвердила гибель 2317 военнослужащих, отмечая, что речь идет о телах, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook, передает УНН.
Никогосян заявила, что в ответ на сообщения Facebook зятя экс-президента Сержа Саргсяна, бывшего посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна о том, что армянская сторона якобы понесла 4750 жертв во время последней Арцахской войны, сообщается, что информация, представленная в этом посте, является откровенной ложью.
"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе неустановленных. Процесс обмена телами погибших солдат, оставленных противником, только начался. Конфликтующие стороны не могут знать окончательное число в это время, пока эти действия продолжаются", - написала Никогосян.
Напомним, в Нагорном Карабахе после начала боевых действий 27 сентября, его территорию и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек.