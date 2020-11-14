МОЗ Вірменії підтвердив загибель понад 2 тис. військовослужбовців у Карабасі

Нікогосян заявила, що у відповідь на повідомлення користувача Facebook зятя експрезидента Сержа Саргсяна, колишнього посла Вірменії в Ватикані Мікаела Мінасяна про те, що вірменська сторона нібито зазнала 4750 жертв під час останньої Арцахської війни, повідомляється, що інформація, представлена ​​в цьому пості, є відвертою брехнею.

"На сьогоднішній день наша судово-медична служба обстежила трупи 2317 загиблих військовослужбовців, в тому числі невстановлених. Процес обміну тілами загиблих солдатів, залишених противником, тільки почався. Конфліктуючі сторони не можуть знати остаточне число в цей час, поки ці дії тривають", - написала Нікогосян.

Нагадаємо, в Нагірному Карабасі після початку бойових дій 27 вересня, його територію і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. людей.