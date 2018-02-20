Минздрав отстранил от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Амосова Екатерину Николаевну. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.
"МЗ Украины отстраняет от исполнения обязанностей ректора НМУ им. А. Богомольца Амосову К.М", - говорится в сообщении.
Отметили, что причиной такого решения стало отсутствие договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология".
Поэтому студенты 3 курса стоматологического факультета НМУ не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен.
Для разрешения ситуации МЗ Украины поручило Центру тестирования принять все необходимые меры и назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату составления лицензионного экзамена "Шаг 1. Стоматология" в течение текущего учебного года. Это позволит студентам НМУ, которые успешно сдадут этот лицензионный экзамен быть переведенными на следующий курс обучения.
Также в Министерстве создается комиссия для всестороннего рассмотрения этой ситуации, а на время деятельности комиссии от выполнения обязанностей отстраняется директор Центра тестирования МОЗ Украины Булах Ирину Евгениевна.
Напомним, вчера Национальный медицинский университет имени Богомольца отстранил от должности заступницу декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой.