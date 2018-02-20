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МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця

МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця

Київ • УНН

 • 16315 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Амосову Катерину Миколаївну. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН

"МОЗ України відсторонює від виконання обов'язків ректора НМУ ім. О.О. Богомольця Амосову К.М", - йдеться у повідомленні.

Зазначили, що причиною такого рішення стала відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".

Через це студенти 3 курсу стоматологічного факультету НМУ не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит.

Для вирішення ситуації МОЗ України доручило Центру тестування вжити усіх необхідних заходів та призначити для студентів-стоматологів НМУ іншу дату складання ліцензійного іспиту “Крок 1. Стоматологія” впродовж поточного навчального року. Це надасть можливість студентам НМУ, які успішно складуть цей ліцензійний іспит бути переведеними на наступний курс навчання.

Також у Міністерстві створюється комісія для всебічного розгляду цієї ситуації, а на час діяльності комісії від виконання обов'язків відсторонюється директор Центру тестування МОЗ України Булах І.Є.

Нагадаємо, вчора Національний медичний університет імені О.Богомольця відсторонив від посади заступницю декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування самогубства студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої.

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