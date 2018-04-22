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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МОЗ Украины: более миллиона деклараций о выборе врача подписали украинцы

Киев • УНН

 • 9335 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На третью неделю кампании “Врач для каждой семьи” в электронной системе здравоохранения зарегистрировано 1 191 313 деклараций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

МОЗ Украины: более миллиона деклараций о выборе врача подписали украинцы

“По количеству подписанных деклараций лидирует Киев с 157 тысячами деклараций. На втором месте Харьковская область (134 889 деклараций), на третьем — Винницкая область (116 683 деклараций), на четвертом — Донецкая область — более 116 000 деклараций и на пятом месте — Днепропетровская область (98 024 деклараций). Заметим, что количество подписанных деклараций зависит не только от активности пациентов, но и от численности населения и количества заведений, уже подключеных к электронной системе и начали подписания деклараций”, — указано в сообщении ведомства.

73% пациентов, подписали декларации, выбирают семейных врачей. Именно семейных врачей в системе зарегистрировано больше всего — 11 822 специалистов. В общем подписывать декларации могут уже более 18 000 врачей.

“В систему „Электронное здоровье“ по состоянию на 20 апреля подключено 1031 коммунальное учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, и каждый день присоединяются новые. Подчеркиваем, что обеспечить учреждения первичной медицинской помощи подключением к интернету, компьютерами и принтерами для присоединения к электронной системе здравоохранения и бумагой для подписания деклараций должна местная власть”, — добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, в Минздраве объяснили, как подписать декларацию о выборе врача ребенку.

Украинские Национальные Новости

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