МОЗ Украины: более миллиона деклараций о выборе врача подписали украинцы

“По количеству подписанных деклараций лидирует Киев с 157 тысячами деклараций. На втором месте Харьковская область (134 889 деклараций), на третьем — Винницкая область (116 683 деклараций), на четвертом — Донецкая область — более 116 000 деклараций и на пятом месте — Днепропетровская область (98 024 деклараций). Заметим, что количество подписанных деклараций зависит не только от активности пациентов, но и от численности населения и количества заведений, уже подключеных к электронной системе и начали подписания деклараций”, — указано в сообщении ведомства.

73% пациентов, подписали декларации, выбирают семейных врачей. Именно семейных врачей в системе зарегистрировано больше всего — 11 822 специалистов. В общем подписывать декларации могут уже более 18 000 врачей.

“В систему „Электронное здоровье“ по состоянию на 20 апреля подключено 1031 коммунальное учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, и каждый день присоединяются новые. Подчеркиваем, что обеспечить учреждения первичной медицинской помощи подключением к интернету, компьютерами и принтерами для присоединения к электронной системе здравоохранения и бумагой для подписания деклараций должна местная власть”, — добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, в Минздраве объяснили, как подписать декларацию о выборе врача ребенку.