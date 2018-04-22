МОЗ України: більше мільйона декларацій про вибір лікаря підписали українці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На третій тиждень кампанії “Лікар для кожної сім’ї” в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 1 191 313 декларацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України.
“За кількістю підписаних декларацій лідирує місто Київ з 157 тисячами декларацій. На другому місці Харківська область (134 889 декларацій), на третьому — Вінницька область (116 683 декларацій), на четвертому — Донецька область — понад 116 тисяч декларацій і на п’ятому місці — Дніпропетровська область (98 024 декларацій). Зауважимо, що кількість підписаних декларацій залежить не тільки від активності пацієнтів, а й від чисельності населення та кількості закладів, що вже підключені до електронної системи та розпочали підписання декларацій”, — вказано у повідомленні відомства.
73% пацієнтів, які підписали декларації, обирають сімейних лікарів. Саме сімейних лікарів у системі зареєстровано найбільше — 11 822 спеціалістів. Загалом підписувати декларації можуть уже понад 18 тисяч лікарів.
“До системи „Електронне здоров’я“ станом на 20 квітня підключено 1 031 комунальний заклад, який надає первинну медичну допомогу, і щодня приєднуються нові. Наголошуємо, що забезпечити заклади первинної медичної допомоги підключенням до інтернету, комп’ютерами та принтерами для приєднання до електронної системи охорони здоров’я та папером для підписання декларацій має місцева влада”, — додали у міністерстві.
Як повідомляв УНН, у МОЗ пояснили, як підписати декларацію про вибір лікаря дитині.