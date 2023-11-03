У родильных "придумывают" новорожденным диагнозы, чтобы получить двойную оплату

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"В ходе мониторинга медицинских учреждений, проведенного Минздравом и НСЗУ, было выявлено, что родильные и перинатальные центры сознательно указывают ложные диагнозы для новорожденных для перевода их в другую больницу или на другую схему лечения. Это позволяет получать двойную, а иногда и тройную оплату за одного маленького пациента. По предварительным расчетам НСЗУ, за примерно 30% детей осуществлялась двойная оплата медучреждениям", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в среднем по стране почти 20% младенцев, родившихся больными, переводят в другое заведение и испытывают негативное влияние в результате транспортировки. В отдельных больницах 100% младенцев, выживших до 7 дня, были переведены в другие больницы, несмотря на то, что эти больницы имели соответствующие пакеты услуг.

Во время проверки, как указали в Минздраве, было обнаружено, что в некоторых больницах младенцам ставят диагнозы, которые не являются патологией, а лишь временным состоянием пациента и не должны быть причиной для "лечения".

"Также в 2023 году существенно увеличилось количество кесаревых сечений по сравнению с предыдущими годами. Такая динамика может свидетельствовать о выполнении операции без медицинских показаний, а исключительно для получения средств за вмешательство", - говорится в сообщении.

По итогам совещания были даны рекомендации для руководителей родильных и перинатальных центров по решению проблемных вопросов и принятия управленческих решений.

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