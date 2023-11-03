У пологових "вигадують" новонародженим діагнози, щоб отримати подвійну оплату

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ситуація, коли у пологових «вигадують» діагнози новонародженим для отримання подвійної оплати від НСЗУ – неприпустима, заявили у МОЗ за підсумками моніторингу медичних закладів, під час якого було виявлено випадки, коли пологові та перинатальні центри свідомо вказують неправдиві діагнози новонароджених. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.