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У пологових "вигадують" новонародженим діагнози, щоб отримати подвійну оплату

Київ • УНН

 • 175648 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ситуація, коли у пологових «вигадують» діагнози новонародженим для отримання подвійної оплати від НСЗУ – неприпустима, заявили у МОЗ за підсумками моніторингу медичних закладів, під час якого було виявлено випадки, коли пологові та перинатальні центри свідомо вказують неправдиві діагнози новонароджених. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

У пологових "вигадують" новонародженим діагнози, щоб отримати подвійну оплату

Цитата

"У ході моніторингу медичних закладів, проведеного МОЗ та НСЗУ, було виявлено, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта. За попередніми розрахунками НСЗУ, за приблизно 30% дітей здійснювалась подвійна оплата медзакладам", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування. В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг.

Під час перевірки, як вказали у МОЗ, було виявлено, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для "лікування".

"Також у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання", - йдеться у повідомленні.

За підсумками наради було надано рекомендації для керівників пологових та перинатальних центрів щодо вирішення проблемних питань та ухвалення управлінських рішень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ заявили, що не кожна цивільна лікарня має рівень забезпечення, як на стабпунктах

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