Минздрав: в eHealth создали уже 13 млн карточек пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В системе eHealth уже создали 13 млн электронных медицинских карточек пациентов и было внесено стомиллионную медицинскую запись. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер, передает корреспондент УНН.
"Важной задачей для нас является автоматизация ведения учета медицинских услуг и управление вообще медицинской информацией путем создания, размещения, публикации и обмена всеми медицинскими данными в электронном виде. Ежедневно команда Минздрава под руководством Максим Степанова вместе со Службой здоровья Украины, Государственным предприятием "Электронное здоровья" работают в направлении упрощения работы медицинских работников и депаперизации... в рамках продолжения развития электронного здравоохранения в 2021 году запланирован старт ряда сервисов и нового функционала, в частности: электронного больничного, электронных рецептов, плана лечения, модуля чувствительных данных, электронного кабинета пациента с интеграцией в портал "Дія" и так далее. Неделю назад мы имели достаточно большие цифры в нашей системе eHealth. Было внесено стомиллионную медицинскую запись... 13 млн пациентами создано электронную медицинскую карту", - сообщил Кучер.
Он отметил, что это означает, что вся медицинская информация хранится в одном месте и не может быть потеряна, в частности относительно хронических, инфекционных и неинфекционных болезней, сделанных консультаций, обследований и перенесенных операций, а также проведенной диагностики.
"При необходимости врач быстро получит необходимую информацию, это может в некоторых случаях спасти жизнь человека. Например, все врачи, у системе, имеют доступ к анкете пациента. Там содержится базовая информация о пациенте, которая понадобится медикам в неотложных случаях... Открытая статистика ведения электронных медицинских записей eHealth позволяет владельцам и руководителям учреждений здравоохранения видеть реальную картину спроса на соответствующих врачей, на обследование, и вообще начинать процесс качественного менеджмента своих учреждений", - добавил чиновник.
Напомним, проект концепции развития электронного здравоохранения передали в Кабмин.
В Минздраве сообщали, что концепция развития электронного здравоохранения будет готова этой осенью. План развития системы eHealth утвердили еще в октябре 2019 года.