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Минздрав: в eHealth создали уже 13 млн карточек пациентов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В системе eHealth уже создали 13 млн электронных медицинских карточек пациентов и было внесено стомиллионную медицинскую запись. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер, передает корреспондент УНН.

Минздрав: в eHealth создали уже 13 млн карточек пациентов

"Важной задачей для нас является автоматизация ведения учета медицинских услуг и управление вообще медицинской информацией путем создания, размещения, публикации и обмена всеми медицинскими данными в электронном виде. Ежедневно команда Минздрава под руководством Максим Степанова вместе со Службой здоровья Украины, Государственным предприятием "Электронное здоровья" работают в направлении упрощения работы медицинских работников и депаперизации... в рамках продолжения развития электронного здравоохранения в 2021 году запланирован старт ряда сервисов и нового функционала, в частности: электронного больничного, электронных рецептов, плана лечения, модуля чувствительных данных, электронного кабинета пациента с интеграцией в портал "Дія" и так далее. Неделю назад мы имели достаточно большие цифры в нашей системе eHealth. Было внесено стомиллионную медицинскую запись... 13 млн пациентами создано электронную медицинскую карту", - сообщил Кучер.

Он отметил, что это означает, что вся медицинская информация хранится в одном месте и не может быть потеряна, в частности относительно хронических, инфекционных и неинфекционных болезней, сделанных консультаций, обследований и перенесенных операций, а также проведенной диагностики.

"При необходимости врач быстро получит необходимую информацию, это может в некоторых случаях спасти жизнь человека. Например, все врачи, у системе, имеют доступ к анкете пациента. Там содержится базовая информация о пациенте, которая понадобится медикам в неотложных случаях... Открытая статистика ведения электронных медицинских записей eHealth позволяет владельцам и руководителям учреждений здравоохранения видеть реальную картину спроса на соответствующих врачей, на обследование, и вообще начинать процесс качественного менеджмента своих учреждений", - добавил чиновник.

Напомним, проект концепции развития электронного здравоохранения передали в Кабмин.

В Минздраве сообщали, что концепция развития электронного здравоохранения будет готова этой осенью. План развития системы eHealth утвердили еще в октябре 2019 года.

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