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МОЗ: у eHealth створили вже 13 млн карток пацієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У системі eHealth вже створили 13 млн електронних медичних карток пацієнтів і було внесено стомільйонний медичний запис. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер, передає кореспондент УНН.

МОЗ: у eHealth створили вже 13 млн карток пацієнтів

"Важливим завданням для нас є автоматизація ведення обліку медичних послуг та управління взагалі медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну всіма медичними даними в електронному вигляді. Щодня команда МОЗ під керівництвом Максим Степанова разом з Службою здоров’я України, Державним підприємством "Електронне здоров’я" працюють у напрямі спрощення роботи медичних працівників та депаперизації… У рамках продовження розвитку електронної системи охорони здоров’я у 2021 році заплановано старт низки сервісів та нового функціоналу, зокрема: електронного лікарняного, електронних рецептів, плану лікування, модуля чутливих даних, електронного кабінету пацієнта з інтеграцією у портал "Дія" тощо. Тиждень тому ми мали досить великі цифри у нашій системі eHealth. Було внесено стомільйонний медичний запис… 13 млн пацієнтів створено електронну медичну картку", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що це означає, що вся медична інформація зберігається в єдиному місці і не може бути втрачена, зокрема щодо хронічних, інфекційних і неінфекційних хвороб, зроблених консультацій, обстежень і перенесених операцій, а також проведеної діагностики.

"При потребі лікар швидко отримає необхідну інформацію, це може в деяких випадках врятувати життя людини. Наприклад, усі лікарі, які є у системі, мають доступ до анкети пацієнта. Там міститься базова інформація про пацієнта, яка знадобиться медикам у невідкладних випадках… Відкрита статистика ведення електронних медичних записів eHealth дозволяє власникам та керівникам закладів охорони здоров’я бачити реальну картину щодо попиту на відповідних лікарів, на обстеження, і взагалі починати процес більш якісного менеджменту своїх установ", - додав чиновник.

Нагадаємо, проект концепції розвитку електронної охорони здоров’я передали до Кабміну.

У МОЗ повідомляли, що концепція розвитку електронної охорони здоров’я буде готова цієї осені. План розвитку системи eHealth затвердили ще у жовтні 2019 року.

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