Проект концепції розвитку електронної охорони здоров’я передали до Кабміну

"Станом на сьогодні, за результатами роботи членів робочої групи, було розроблено проект концепції, який вже знаходиться у Кабінеті міністрів. І ми сподіваємось, що найближчим часом він буде винесений на засідання уряду, і, відповідно, розглянутий. Додатково хочу повідомити, що членами робочої групи також напрацьовано проект плану заходів з реалізації концепції електронної охорони здоров’я, який після схвалення концепції буде надіслано на погодження усіх зацікавлених органів", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що у них є повне розуміння з Міністерством цифрової трансформації і Національної служби здоров’я України, що дозволяє відкривати донорське фінансування програми по розробці певних компонентів і оптимістично входити у наступний рік щодо розробки.

Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що концепція розвитку електронної охорони здоров’я буде готова цієї осені. План розвитку системи eHealth затвердили ще у жовтні 2019 року.