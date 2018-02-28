МЗ: началась доставка дополнительных доз вакцин от кори в регионы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Началась доставка дополнительных 220 тыс. доз вакцины от кори в регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.
Сообщается, что 220 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК) поступят во все области Украины уже до конца недели. В первую очередь вакцины были направлены в регионы, которые больше всего нуждаются вакцин, - Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую области и город Киев.
Напомним, в Минздраве заявили, что в конце марта уровень заболеваемости корью в Украине пойдет на спад.