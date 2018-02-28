МОЗ: розпочалась доставка додаткових доз вакцин від кору в регіони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Розпочалась доставка додаткових 220 тисяч доз вакцини від кору в регіони України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
Повідомляється, що 220 тис. доз вакцин від кору, паротиту та краснухи (КПК) надійдуть в усі області України вже до кінця тижня. У першу чергу вакцини були направлені у ті регіони, які найбільше потребують вакцин, — Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Одеську, Київську області та місто Київ.
Нагадаємо, в МОЗ заявили, що наприкінці березня рівень захворюваності на кір в Україні піде на спад.