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МОЗ: розпочалась доставка додаткових доз вакцин від кору в регіони

МОЗ: розпочалась доставка додаткових доз вакцин від кору в регіони

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Розпочалась доставка додаткових 220 тисяч доз вакцини від кору в регіони України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН

Повідомляється, що 220 тис. доз вакцин від кору, паротиту та краснухи (КПК) надійдуть в усі області України вже до кінця тижня. У першу чергу вакцини були направлені у ті регіони, які найбільше потребують вакцин, — Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Одеську, Київську області та місто Київ.

Нагадаємо, в МОЗ заявили, що наприкінці березня рівень захворюваності на кір в Україні піде на спад.

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