МОЗ: уровень COVID-госпитализаций превышен в восьми регионах и Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В восьми областях Украины и Киеве превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.
Детали
Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в:
• Винницкой области (на 5 марта — 109,9, на 6 марта этот показатель составлял 113,4 на 7 марта — 115,0;)
• Житомирской области (на 5 марта — 82,7, на 6 марта — 86,1, на 7 марта — 87,3)
• Закарпатской области (на 5 марта — 94,0, на 6 марта — 97,0, на 7 марта — 96,1)
• Ивано-Франковской области (на 5 марта — 139,5, на 6 марта — 146,9, на 7 марта — 146,3)
• Николаевской области (на 5 марта — 67,4, на 6 марта — 68,3, на 7 марта — 69,9)
• Хмельницкой области (на 5 марта — 64,9, на 6 марта — 67,7, на 7 марта — 67,6)
• Тернопольская область (на 7 марта — 60,6)
• Черновицкой области (на 5 марта — 96,9, на 6 марта — 94,8, на 7 марта — 96,6).
В Киеве показатель за последние сутки вновь возрос. Он составил на 5 марта — 60,2, на 6 марта — 64,8, на 7 марта 67,7.
Сейчас в “красной” зоне находится четыре области: Житомирская, Закарпатская и Ивано-Франковская и Черновицкая.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продленно до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.