МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищено у восьми регіонах та Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У восьми областях України та Києві перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:
• Вінницькій області (на 5 березня — 109,9, на 6 березня цей показник становив 113,4, на 7 березня — 115,0;)
• Житомирській області (на 5 березня — 82,7, на 6 березня — 86,1, на 7 березня — 87,3);
• Закарпатській області (на 5 березня — 94,0, на 6 березня — 97,0, на 7 березня — 96,1);
• Івано-Франківській області (на 5 березня — 139,5, на 6 березня — 146,9, на 7 березня — 146,3);
• Миколаївській області (на 5 березня — 67,4, на 6 березня — 68,3, на 7 березня — 69,9);
• Хмельницькій області (на 5 березня — 64,9, на 6 березня — 67,7, на 7 березня — 67,6);
• Тернопільська область (на 7 березня — 60,6);
• Чернівецькій області (на 5 березня — 96,9, на 6 березня — 94,8, на 7 березня — 96,6).
У Києві показник за останню добу знову зріс. Він становив на 5 березня — 60,2, на 6 березня — 64,8, на 7 березня 67,7.
Наразі в “червоній” зоні знаходиться чотири області: Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська та Чернівецька.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.