Минздрав представил "здоровую тарелку" для населения (расширено)

"Население Украины страдает от ожирения, сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и тому подобное. Часто причиной этого является неправильная культура питания. Минздрав представит "здоровую тарелку", которая должна улучшить состояние здоровья украинцев. При этом новая тарелка - это не новые продукты, она адаптирована к вкусам и предпочтеням украинцев", - заявила начальник управления общественного здоровья МОЗ Украины Наталья Пивень.

"Здоровая тарелка" состоит из следующих продуктов:

1. Овощи и бобовые. Минздрав рекомендует 300 г овощей за 4-5 порций и 75 г бобов в сутки.

2. Фрукты и ягоды - 300 г за 2 порции в день.

3. Молочная и кисломолочная продукция. Низкой и умеренной жирности, 2,5-3 порции в сутки.

4. Полезные масла и жиры. До 70 г в сутки растительного масла: оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное.

5. Цельнозерновые продукты, орехи и семена. 70 г свободных злаков для женщины и 90 г - для мужчины, 2 ложки орехов и семян в сутки.

6. Рыба, мясо, яйца. 2-3 рыбные блюда в неделю. Преимущественно мясо птицы 1-2 яйца в сутки.

Также Минздрав рекомендует ограничить потребление сахара и соли - не более 5 г соли и 50 г сахара в сутки. А также употреблять достаточное количество воды.

Стоит отметить, что стоимость такой тарелки в Минздраве не подсчитали.

Как сообщал УНН, 11 декабря вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины о новых нормах питания.

Так, калорийность питания детям и подросткам снизили в сутки на 15% в среднем. Детям советуют есть меньше сладкого (быстрых углеводов), подросткам Минздрав советует употреблять больше белков (мяса) и меньше жиров (особенно сала и масла), а также меньше углеводов - это каши, хлеб, сладости. Взрослому населению рекомендуется снизить потребление углеводов в сутки (снизили на 50 грамм), а белков (увеличили на 12 грамм) и жиров (увеличили на 15 грамм) наоборот увеличить.