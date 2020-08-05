Минздрав планирует в четыре раза увеличить в Украине количество трансплантаций костного мозга

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40308 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102391 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107302 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134598 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111009 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131971 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102174 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102610 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104455 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав планирует в четыре раза увеличить в Украине количество трансплантаций костного мозга

Минздрав планирует в четыре раза увеличить в Украине количество трансплантаций костного мозга

Киев  •  УНН

 • 11766 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Количество трансплантаций костного мозга в Украине планируют увеличить в четыре раза по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в Охматдете провели лишь 21 трансплантацию. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Трансплантация костного мозга - это важнейший вопрос. Например, в прошлом году 62 человека были отправлены за границу на трансплантацию костного мозга. При том, что в нашем Охматдете была сделана только 21 трансплантация костного мозга", - отметил Степанов.

По его словам, в этом году в апреле в Украине сделали первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора.

"После открытия соответствующего отделения в Охматдете мы сможем делать количество таких трансплантаций до 80 в год. Это в 4 раза больше, чем сделано в 2019 году. Необходимость таких трансплантаций - не менее 250 трансплантаций в год у наших детей", - добавил Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, Украина ежегодно нуждается в проведении 5 тысяч трансплантаций.

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