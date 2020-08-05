МОЗ планує у чотири рази збільшити в Україні кількість трансплантацій кісткового мозку

"Трансплантація кісткового мозку - це надважливе питання. Наприклад, у минулому році 62 людини були відправлені за кордон на трансплантацію кісткового мозку. При тому, що у нашому Охматдиті була зроблено тільки 21 трансплантація кісткового мозку", - зазначив Степанов.

За його словами, цього року у квітні в Україні зробили першу трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

"Після відкриття відповідного відділення в Охматдиті ми зможемо робити кількість таких трансплантацій до 80 на рік. Це у 4 рази більше, ніж зроблено у 2019 році. Необхідність таких трансплантацій – не менше ніж 250 трансплантацій на рік у наших дітей", - додав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, Україна кожного року потребує проведення 5 тисяч трансплантацій.