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МОЗ планує у чотири рази збільшити в Україні кількість трансплантацій кісткового мозку

МОЗ планує у чотири рази збільшити в Україні кількість трансплантацій кісткового мозку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість трансплантацій кісткового мозку в Україні планують збільшити у чотири рази у порівнянні з 2019 роком. Минулого року в Охматдиті провели лише 21 трансплантацію. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Трансплантація кісткового мозку - це надважливе питання. Наприклад, у минулому році 62 людини були відправлені за кордон на трансплантацію кісткового мозку. При тому, що у нашому Охматдиті була зроблено тільки 21 трансплантація кісткового мозку", - зазначив Степанов.

За його словами, цього року у квітні в Україні зробили першу трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

"Після відкриття відповідного відділення в Охматдиті ми зможемо робити кількість таких трансплантацій до 80 на рік. Це у 4 рази більше, ніж зроблено у 2019 році. Необхідність таких трансплантацій – не менше ніж 250 трансплантацій на рік у наших дітей", - додав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, Україна кожного року потребує проведення 5 тисяч трансплантацій.

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