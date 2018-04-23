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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ им. А.А. Богомольца

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство здравоохранения объявило 23 апреля конкурс на замещение вакантной должности ректора Национального медицинского универистету Богомольца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ им. А.А. Богомольца

"МЗ ищет руководителя университета, готов внедрять качественные изменения в украинское высшее медицинское образование. Важно, чтобы кандидаты имели гражданство Украины, ученое звание и научную степень, более 10 лет стажа научно-педагогической деятельности и свободно владели государственным языком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием документов продлится в течение двух месяцев. Выборы ректора НМУ им. А. А. Богомольца состоятся 19 сентября. К этому времени обязанности ректора будет выполнять Ярослав Цехмистер, первый проректор по научно-педагогической работе НМУ.

Как сообщал УНН, на основании рекомендаций комиссии и ряда писем Государственной аудиторской службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной казначейской службы относительно невыполнения Национального медицинского университета требований контролирующих органов, МЗ Украины приняло решение досрочно расторгнуть контракт с ректором НМУ Екатерина Амосова.

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