Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ им. А.А. Богомольца

"МЗ ищет руководителя университета, готов внедрять качественные изменения в украинское высшее медицинское образование. Важно, чтобы кандидаты имели гражданство Украины, ученое звание и научную степень, более 10 лет стажа научно-педагогической деятельности и свободно владели государственным языком", - говорится в сообщении.



Отмечается, что прием документов продлится в течение двух месяцев. Выборы ректора НМУ им. А. А. Богомольца состоятся 19 сентября. К этому времени обязанности ректора будет выполнять Ярослав Цехмистер, первый проректор по научно-педагогической работе НМУ.



Как сообщал УНН, на основании рекомендаций комиссии и ряда писем Государственной аудиторской службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной казначейской службы относительно невыполнения Национального медицинского университета требований контролирующих органов, МЗ Украины приняло решение досрочно расторгнуть контракт с ректором НМУ Екатерина Амосова.