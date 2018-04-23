МОЗ оголосило конкурс на заміщення посади ректора НМУ ім. О.О. Богомольця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я оголосило 23 квітня конкурс на заміщення вакантної посади ректора Національного медичного універистету ім.Богомольця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОН.
"МОЗ шукає керівника університету, що готовий впроваджувати якісні зміни в українську вищу медичну освіту. Важливо, щоб кандидати мали громадянство України, вчене звання та науковий ступінь, понад 10 років стажу науково-педагогічної діяльності й вільно володіли державною мовою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прийом документів триватиме впродовж двох місяців. Вибори ректора НМУ ім. О. О. Богомольця відбудуться 19 вересня. До цього часу обов'язки ректора виконуватиме Ярослав Цехмістер, перший проректор з науково-педагогічної роботи НМУ.
Як повідомляв УНН, на підставі рекомендацій комісії та низки листів Державної аудиторської служби, Державної фінансової інспекції, Державної казначейської служби щодо невиконання Національного медичного університету вимог контролюючих органів, МОЗ України прийняло рішення достроково розірвати контракт з ректором НМУ Катериною Амосовою.