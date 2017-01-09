Минздрав не внес ни одного законопроекта о введении медицинского страхования в Украине - нардеп

КИЕВ. 9 января. УНН. Осенью прошлого года Министерство здравоохранения заявило, что с начала 2017 года в Украине заработает страховая медицина, однако Минздрав не внес в Верховную Раду ни одного законопроекта о введении медицинского страхования. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

"Заявления Минздрава, (о том, что с 2017 года в Украине заработает страховая медицина - ред.) я еще тогда подвергал огромной критике, потому что на самом деле они свидетельствуют о полной профессиональной некомпетентности нынешнего руководства МОЗ. Потому что, страховую медицину в Украине можно ввести только введя медицинское страхование, государственное или частное. Да, вот Министерство здравоохранения ни одного проекта в Верховную Раду о введении медицинского страхования не внесло. Зато нынешняя руководительница У.Супрун заявила, что страховая медицина - это медицинская субвенция, которая предоставляется из государственного бюджета. И они это почему-то стали считать медицинским страхованием", - сказал О.Мусий.

По его словам, заявления руководства МОЗ о том, что с 2017 года в Украине заработает страховая медицина является проявлением не профессионализма.

"Еще в Минздраве хотят создать "Национальный центр здоровья", который будет распределять эти средства. Вместо того, чтобы средства напрямую распределять из Министерства здравоохранения, в качестве субвенции, или как это было ранее с Министерства финансов. То есть государственный бюджет финансировал местные бюджеты из общегосударственных налогов. К понятию страховой медицины это не имеет никакого отношения. Это бюджетное финансирование здравоохранения. Поэтому сейчас мы видим последствия не профессиональных заявлений, о том, что будет введена с первого января 2017 года страховая медицина. Таким образом никакой страховой медицины и близко введено быть не может", - сказал О.Мусий.

Кроме того, он отметил, что для того, чтобы в Украине начала работать страховая медицина нужно внести определенные изменения в украинское законодательство. И народные депутаты уже подали на рассмотрение три таких законопроекта, в то время, как от Минздрава нет никакой инициативы в этом направлении.

"Без принятия соответствующих законопроектов введение страховой медицины в Украине, я буду считать большой профанацией. Если они (руководство МОЗ - ред.) что угодно будут называть страховой медициной.

Кроме того, чтобы ввести страховую медицину нужно разработать и утвердить гарантированный уровень оказания медицинской помощи. Тоже обещали - тоже его не существует. Ввести стандарты и протоколы лечения - тоже обещали с первого января и тоже не ввели. Ввести реимбурсацию лекарств, тоже не сделано. Поэтому, я думаю, что все по этому могут судить о "профессионализме" и "компетентностие" заявлений руководителей МОЗ, которые на самом деле никогда не были управленцами и теперь вот выходит боком этото их непрофессионализм", - сказал О.Мусий.

Также он добавил, что по его мнению для создания страховой медицины в Украине нужно около трех лет.

"На самом деле я думаю, что нужно около трех лет, чтобы ввести в нормальном понимании нормальную страховую медицину. Ее водить нужно обязательно, если строить новую систему здравоохранения. По моему мнению эта команда Минздрава не способна это сделать", - отметил он.

Как сообщал УНН, 30 ноября, правительство одобрило концепцию здравоохранения. Согласно которой с 2017 года в Украине должна заработать страховая медицина.