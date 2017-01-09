МОЗ не внесло жодного законопроекту щодо введення медичного страхування в Україні – нардеп

КИЇВ. 9 січня. УНН. Восени минулого року Міністерство охорони здоров’я заявило, що з початку 2017 року в Україні запрацює страхова медицина, однак МОЗ не внесло до Верховної Ради жодного законопроекту щодо введення медичного страхування. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олег Мусій.

“Заяви МОЗу, (про те, що з 2017 року в Україні запрацює страхова медицина — ред..) я ще тоді піддавав величезній критиці, тому що насправді вони свідчать про повну професійну не компетентність теперішнього керівництва МОЗу. Тому що, страхову медицину в Україні можна ввести лише запровадивши медичне страхування, загальнообов’язкове державне, або приватне. Так, от Міністерство охорони здоров’я жодного проекту у Верховну Раду щодо введення медичного страхування не внесла. Натомість теперішня очільниця У.Супрун заявила, що страхова медицина — це медична субвенція, яка надається з державного бюджету. І вони це чомусь почали вважати медичним страхуванням”, — сказав О.Мусій.

За його словами, заяви керівництва МОЗу про те, що з 2017 року в Україні запрацює страхова медицина є проявом не професійності.

“Ще у МОЗі хочуть створити „Національний центр здоров’я“, який буде розподіляти ті кошти. Замість того, щоб кошти напряму розподіляти з Міністерства охорони здоров’я, як субвенцію, або як це було раніше з Міністерства фінансів. Тобто державний бюджет фінансував місцеві бюджети із загальнодержавних податків. До поняття страхової медицини це не має жодного відношення. Це є бюджетне фінансування охорони здоров’я. Тому зараз ми бачимо наслідки не професійних заяв, про те що буде введена з першого січня 2017 року страхова медицина. Таким чином ніякої страхової медицини і близько введено бути не може”, — сказав О.Мусій.

Окрім того, він зауважив, що для того, щоб в Україні почала працювати страхова медицина потрібно внести певні зміни до українського законодавства. І народні депутати вже подали на розгляд три таких законопроекти, в той час, як від МОЗу немає жодної ініціативи в цьому напрямку.

“Без прийняття відповідних законопроектів введення страхової медицини в Україні, я буду вважати великою профанацією. Якщо вони (керівництво МОЗу — ред..) будь — що будуть називати страховою медициною.

Окрім того, щоб ввести страхову медицину потрібно розробити і затвердити гарантований рівень надання медичної допомоги. Теж обіцяли — теж його не існує. Ввести стандарти і протоколи лікування — теж обіцяли з першого січня і теж не ввели. Ввести реімбурсацію ліків, що теж не зроблено. Тому, я думаю, що всі по цьому можуть судити про „професіоналізм“ і „компетентності“ заяв очільників МОЗу, які насправді ніколи не були управлінцями і тепер ось вилазить боком ця їхня не професійність”, — сказав О.Мусій.

Також він додав, що на його думку для створення страхової медицини в Україні потрібно близько трьох років.

“Насправді я думаю, що потрібно близько трьох років, щоб ввести в нормальному розумінні нормальну страхову медицину. Її водити потрібно обов’язково, якщо будувати нову систему охорони здоров’я. На мою думку ця команда МОЗу не здатна це зробити”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 30 листопада, уряд схвалив концепцію охорони здоров’я. Згідно якої з 2017 року в Україні мала б запрацювати страхова медицина.