МОЗ не внесло жодного законопроекту щодо введення медичного страхування в Україні – нардеп

ukru
20:29 • 33845 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 94921 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 124205 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 130595 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 226554 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168332 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188482 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172745 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164922 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350918 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.1 м/с
84 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71605 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 40224 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 52408 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 62858 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 36747 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 226554 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350918 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368676 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285101 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 52408 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71605 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83723 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168096 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170657 перегляди
Актуальне
МОЗ не внесло жодного законопроекту щодо введення медичного страхування в Україні – нардеп

МОЗ не внесло жодного законопроекту щодо введення медичного страхування в Україні – нардеп

Київ • УНН

 • 13441 перегляди

За словами нардепа, без змін до законодавства страхова медицина в Україні не зможе запрацювати.

КИЇВ. 9 січня. УНН. Восени минулого року Міністерство охорони здоров’я заявило, що з початку 2017 року в Україні запрацює страхова медицина, однак МОЗ не внесло до Верховної Ради жодного законопроекту щодо введення медичного страхування. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олег Мусій.

“Заяви МОЗу, (про те, що з 2017 року в Україні запрацює страхова медицина — ред..) я ще тоді піддавав величезній критиці, тому що насправді вони свідчать про повну професійну не компетентність теперішнього керівництва МОЗу. Тому що, страхову медицину в Україні можна ввести лише запровадивши медичне страхування, загальнообов’язкове державне, або приватне. Так, от Міністерство охорони здоров’я жодного проекту у Верховну Раду щодо введення медичного страхування не внесла. Натомість теперішня очільниця У.Супрун заявила, що страхова медицина — це медична субвенція, яка надається з державного бюджету. І вони це чомусь почали вважати медичним страхуванням”, — сказав О.Мусій.

За його словами, заяви керівництва МОЗу про те, що з 2017 року в Україні запрацює страхова медицина є проявом не професійності.

“Ще у МОЗі хочуть створити „Національний центр здоров’я“, який буде розподіляти ті кошти. Замість того, щоб кошти напряму розподіляти з Міністерства охорони здоров’я, як субвенцію, або як це було раніше з Міністерства фінансів. Тобто державний бюджет фінансував місцеві бюджети із загальнодержавних податків. До поняття страхової медицини це не має жодного відношення. Це є бюджетне фінансування охорони здоров’я. Тому зараз ми бачимо наслідки не професійних заяв, про те що буде введена з першого січня 2017 року страхова медицина. Таким чином ніякої страхової медицини і близько введено бути не може”, — сказав О.Мусій.

Окрім того, він зауважив, що для того, щоб в Україні почала працювати страхова медицина потрібно внести певні зміни до українського законодавства. І народні депутати вже подали на розгляд три таких законопроекти, в той час, як від МОЗу немає жодної ініціативи в цьому напрямку.

“Без прийняття відповідних законопроектів введення страхової медицини в Україні, я буду вважати великою профанацією. Якщо вони (керівництво МОЗу — ред..) будь — що будуть називати страховою медициною.

Окрім того, щоб ввести страхову медицину потрібно розробити і затвердити гарантований рівень надання медичної допомоги. Теж обіцяли — теж його не існує. Ввести стандарти і протоколи лікування — теж обіцяли з першого січня і теж не ввели. Ввести реімбурсацію ліків, що теж не зроблено. Тому, я думаю, що всі по цьому можуть судити про „професіоналізм“ і „компетентності“ заяв очільників МОЗу, які насправді ніколи не були управлінцями і тепер ось вилазить боком ця їхня не професійність”, — сказав О.Мусій.

Також він додав, що на його думку для створення страхової медицини в Україні потрібно близько трьох років.

“Насправді я думаю, що потрібно близько трьох років, щоб ввести в нормальному розумінні нормальну страхову медицину. Її водити потрібно обов’язково, якщо будувати нову систему охорони здоров’я. На мою думку ця команда МОЗу не здатна це зробити”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 30 листопада, уряд схвалив концепцію охорони здоров’я. Згідно якої з 2017 року в Україні мала б запрацювати страхова медицина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,280.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,910.93