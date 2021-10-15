Минздрав не исключает продолжения осенних каникул из-за коронавируса

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“Пока решается, скорее всего они (каникулы. — ред.) Будут немножко продолжены. Но мы не рассчитываем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели”, — сказал Кузин.

По его словам, сегодня на стационарном лечении за COVID-19 находятся 607 детей, и это 21% от количества коек, выделенных под хвори коронавируса на педиатрическом направлении, пока почти 2800 коек.

Кузин добавил, что ситуация с заболеваемостью школьников отличается в различных областях. Так, сейчас очень много классов закрывается на карантин из-за случая заболевания ученика или учителя.

По его словам, решение комиссии ТЭБ и ЧС рекомендовать начать осенние каникулы в школах с 18 октября, было принято в том числе для уменьшения бремени на медицинскую систему в тех областях.

“Суммарный вклад школьников, педагогов, учебных заведений в эпидемический процесс это около 10-15%. За счет такого решения мы стараемся уменьшить бремя как на систему здравоохранения, так и потенциально по тем областям, которые имеют сверхурочное нагрузки, несколько разгрузить их. По нашему убеждению, и, кстати, МОН также подтвердило это, мы решили сработать вместе, перенести их на неделю раньше, поэтому надеемся, что это будет одним из действенных противоэпидемических мероприятий национального уровня”, — сказал Кузин.

Напомним

Ранее в КГГА сообщили, что осенние каникулы в киевских школах начнутся по графику. В частности, МОЗ рекомендовало Министерству образования и науки, учитывая рост заболеваемости COVID-19 и ухудшения эпидемситуации в стране, объявить в школах осенние каникулы с 18 октября.

В свою очередь в Херсоне из-за увеличения случаев коронавируса перенесли осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября.

По состоянию на 11 октября динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей, к сожалению, пока не достигли отметки в 80%.