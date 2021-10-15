МОЗ не виключає продовження осінніх канікул через коронавірус

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“Поки що вирішується, скоріш за все вони (канікули. — ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не розраховуємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні”, — сказав Кузін.

За його словами, сьогодні на стаціонарному лікуванні через COVID-19 перебувають 607 дітей, і це 21% від кількості ліжок, які були виділені під хвори коронавірусом на педіатричному напрямку, наразі є майже 2800 ліжок.

Кузін додав, що ситуація із захворюваністю школярів відрізняється в різних областях. Так, нині дуже багато класів закривається на карантин через випадок захворювання учня або вчителя.

За його словами, рішення комісії ТЕБ та НС рекомендувати розпочати осінні канікули в школах з 18 жовтня, було прийнято в тому числі задля зменшення тягаря на медичну систему в тих областях.

“Сумарний внесок школярів, педагогів, закладів освіти в епідемічний процес це близько 10-15%. За рахунок такого рішення ми намагаємося зменшити тягар як на систему охорони здоров’я, так і потенційно по тих областях, які мають понаднормове навантаження, дещо розвантажити їх. На наше переконання, і, до речі, МОН також підтвердило це, ми вирішили спрацювати разом, перенести їх на тиждень раніше, тому сподіваємося, що це буде одним з дієвих протиепідемічних заходів національного рівня”, — сказав Кузін.

Нагадаємо

Раніше в КМДА повідомили, що осінні канікули в київських школах розпочнуться за графіком. Зокрема, МОЗ рекомендувало Міністерству освіти та науки, з огляду на зростання захворюваності на COVID-19 та погіршення епідситуації в країні, оголосити в школах осінні канікули з 18 жовтня.

Своєю чергою у Херсоні через збільшення випадків коронавірусу перенесли осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня.

Станом на 11 жовтня динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей, на жаль, поки що не досягли позначки у 80%.