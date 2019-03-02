Минздрав не может предоставить определенные статистические данные после изменения форм первичной документации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. После отмены ряда форм первичной учетной документации, стало невозможно получить статистику по количеству обращений относительно послеродовых депрессий. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минздрава.
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"Отменили первичную учетную документацию, которая собиралась на первичном звене, с целью уменьшения работы для (работников - ред.) звена", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Министерство здравоохранения начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использование классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей.