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Міністерство охорони здоров'я оновило модель виклику лікарів додому

Міністерство охорони здоров'я оновило модель виклику лікарів додому

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт МОЗ України.

13 березня набрав чинності наказ МОЗ, яким скасовується низка форм первинної облікової документації.

Згідно наказу № 157 від 26 січня скасовується № 031/о “Книга запису викликів лікарів додому”.

“Відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже давно втратили свою актуальність, але роками продовжували залишатися рудиментом радянської паперовоорієнтованої системи охорони здоров’я”, — вказано у повідомленні відомства.

Очікується, що пацієнт і лікар зможуть спілкуватися по телефону і разом приймати рішення про необхідність візиту на будинок.

Також у повідомленні додається, що: “Ну і не менш важливо, що МОЗ визнає студентів звичайними людьми, а медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок є відтепер непотрібною”.

“Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар йде до нього додому, він не допомагає мінімум трьом іншим пацієнтам”, — додали у міністерстві.

Як повідомляв УНН, МОЗ пропонує скоротити список медичних протипоказань для керування авто.

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