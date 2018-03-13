Министерство здравоохранения обновило модель вызова врачей на дом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министерство здравоохранения начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МОЗ Украины.
13 марта вступил в силу приказ Минздрава, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.
Согласно приказу № 157 от 26 января отменяется № 031 / о “Книга записи вызовов врачей на дом”.
“Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумажно-ориентированной системы здравоохранения”, — указано в сообщении ведомства.
Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом.
Также в сообщении добавляется, что: “Ну и немаловажно, что Минздрав признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад является отныне ненужной”.
“Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает как минимум трем другим пациентам”, — добавили в министерстве.
Как сообщал УНН, МЗ предлагает сократить список медицинских противопоказаний для управления авто.