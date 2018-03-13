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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33935 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49550 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53213 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100928 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91204 просмотра

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Министерство здравоохранения обновило модель вызова врачей на дом

Министерство здравоохранения обновило модель вызова врачей на дом

Киев  •  УНН

 • 26185 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Министерство здравоохранения начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МОЗ Украины.

13 марта вступил в силу приказ Минздрава, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.

Согласно приказу № 157 от 26 января отменяется № 031 / о “Книга записи вызовов врачей на дом”.

“Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумажно-ориентированной системы здравоохранения”, — указано в сообщении ведомства.

Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом.

Также в сообщении добавляется, что: “Ну и немаловажно, что Минздрав признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад является отныне ненужной”.

“Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает как минимум трем другим пациентам”, — добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, МЗ предлагает сократить список медицинских противопоказаний для управления авто.

Украинские Национальные Новости

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