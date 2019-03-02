МОЗ не може надати певні статистичні дані після зміни форм первинної документації

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"Скасували первинну облікову документацію, яка збиралася на первинній ланці, з метою зменшення роботи для (працівників - ред.) ланки", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів.