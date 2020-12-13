Минздрав назвал регионы-лидеры по количеству новых случаев COVID-19

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67587 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 89866 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113954 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 149158 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 197960 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях”, — написал Степанов.

В целом ситуация с распространением коронавируса по областям и в Киеве такова:

м. Киев — 91138 случаев;
Винницкая область — 19 801 случай;
Волынская область — 28 019 случаев;
Днепропетровская область — 49074 случаи;
Донецкая область — 29 398 случаев;
Житомирская область — 34 073 случая;
Закарпатская область — 26 016 случаев;
Запорожская область — 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область — 40 668 случаев;
Киевская область — 48523 случаи;
Кировоградская область — 7166 случаев;
Луганская область — 7889 случаев;
Львовская область — 53 662 случая;
Николаевская область — 23864 случаи;
Одесская область — 57 699 случаев;
Полтавская область — 29 121 случай;
Ровенская область — 36 117 случаев;
Сумская область — 35 702 случая;
Тернопольская область — 31 165 случаев;
Харьковская область — 62 324 случая;
Херсонская область — 13 972 случая;
Хмельницкая область — 34 800 случаев;
Черкасская область — 31 209 случаев;
Черновицкая область — 36 695 случаев;
Черниговская область — 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро воскресенья, 13 декабря, зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 9176.

Украинские Национальные Новости

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