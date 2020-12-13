МОЗ назвало регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Київській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях”, — написав Степанов.
Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві така:
м. Київ — 91 138 випадків;
Вінницька область — 19 801 випадок;
Волинська область — 28 019 випадків;
Дніпропетровська область — 49 074 випадки;
Донецька область — 29 398 випадків;
Житомирська область — 34 073 випадки;
Закарпатська область — 26 016 випадків;
Запорізька область — 41 995 випадків;
Івано-Франківська область — 40 668 випадків;
Київська область — 48 523 випадки;
Кіровоградська область — 7 166 випадків;
Луганська область — 7 889 випадків;
Львівська область — 53 662 випадки;
Миколаївська область — 23 864 випадки;
Одеська область — 57 699 випадків;
Полтавська область — 29 121 випадок;
Рівненська область — 36 117 випадків;
Сумська область — 35 702 випадки;
Тернопільська область — 31 165 випадків;
Харківська область — 62 324 випадки;
Херсонська область — 13 972 випадки;
Хмельницька область — 34 800 випадків;
Черкаська область — 31 209 випадків;
Чернівецька область — 36 695 випадків;
Чернігівська область — 24 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок неділі, 13 грудня, зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 9176.