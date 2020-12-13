МОЗ назвало регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях”, — написав Степанов.

Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві така:

м. Київ — 91 138 випадків;

Вінницька область — 19 801 випадок;

Волинська область — 28 019 випадків;

Дніпропетровська область — 49 074 випадки;

Донецька область — 29 398 випадків;

Житомирська область — 34 073 випадки;

Закарпатська область — 26 016 випадків;

Запорізька область — 41 995 випадків;

Івано-Франківська область — 40 668 випадків;

Київська область — 48 523 випадки;

Кіровоградська область — 7 166 випадків;

Луганська область — 7 889 випадків;

Львівська область — 53 662 випадки;

Миколаївська область — 23 864 випадки;

Одеська область — 57 699 випадків;

Полтавська область — 29 121 випадок;

Рівненська область — 36 117 випадків;

Сумська область — 35 702 випадки;

Тернопільська область — 31 165 випадків;

Харківська область — 62 324 випадки;

Херсонська область — 13 972 випадки;

Хмельницька область — 34 800 випадків;

Черкаська область — 31 209 випадків;

Чернівецька область — 36 695 випадків;

Чернігівська область — 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок неділі, 13 грудня, зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 9176.