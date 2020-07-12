МОЗ назвала регионы неготовые к ослаблению карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Украине 7 регионов не соответствуют целевым показателям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Также неготовыми считаются АР Крым и Севастополь из-за отсутствия информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Киев уже седьмой день подряд не входит в этот список.
"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Винницкая область (динамика 22,40%), Волынская область (выявление 19,41%), Донецкая область (охват тестированием 20,58%), Закарпатская область (загруженность коек 59,64% , выявление 15,28%), Ровенская область (выявление 12,79%), Тернопольская область (динамка 14,63%) и Черниговская область (охват тестированием 18,77). Кроме того, считаются готовыми к смягчению карантина временно оккупированных АР Крым и город Севастополь - из-за отсутствия данных.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.