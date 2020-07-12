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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 33442 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118295 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121753 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159168 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118930 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102959 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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МОЗ назвала регионы неготовые к ослаблению карантина

Киев  •  УНН

 • 13993 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Украине 7 регионов не соответствуют целевым показателям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Также неготовыми считаются АР Крым и Севастополь из-за отсутствия информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Киев уже седьмой день подряд не входит в этот список.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Винницкая область (динамика 22,40%), Волынская область (выявление 19,41%), Донецкая область (охват тестированием 20,58%), Закарпатская область (загруженность коек 59,64% , выявление 15,28%), Ровенская область (выявление 12,79%), Тернопольская область (динамка 14,63%) и Черниговская область (охват тестированием 18,77). Кроме того, считаются готовыми к смягчению карантина временно оккупированных АР Крым и город Севастополь - из-за отсутствия данных.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.

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