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МОЗ назвала регіони не готові до послаблення карантину

МОЗ назвала регіони не готові до послаблення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. В Україні 7 регіонів не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Також неготовими вважаються АР Крим та Севастопіль через відсутність інформації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Київ вже сьомий день поспіль не входить до цього списку.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження: Вінницька область (динаміка 22,40%), Волинська область (виявлення 19,41%), Донецька область (охоплення тестуванням 20,58), Закарпатська область (завантаженість ліжок 59,64%, виявлення 15,28%), Рівненська область (виявлення 12,79%), Тернопільська область (динамка 14,63%) і Чернігівська область (охоплення тестуванням 18,77). Окрім того, вважаються не готовими до пом’якшення карантинних обмежень тимчасово окуповані АР Крим та місто Севастополь — через відсутність даних.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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