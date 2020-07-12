У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області - 121, Рівненській області - 78, Закарпатській області - 67, а також місті Києві - 67", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо", всього в Україні зареєстровано 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1383 летальних, 26 118 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 678 нових випадків. Загалом проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.
Загалом випадки виявлено в наступних регіонах:
Вінницька область — 2097 випадків;
Волинська область — 3042 випадки;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1532 випадки;
Закарпатська область — 3909 випадків;
Запорізька область — 621 випадок;
Івано-Франківська область — 3029 випадків;
Кіровоградська область — 673 випадки;
місто Київ — 6182 випадки;
Київська область — 3026 випадків;
Львівська область — 7003 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 481 випадок;
Одеська область — 2174 випадки;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4598 випадків;
Сумська область — 340 випадків;
Тернопільська область — 2231 випадок;
Харківська область — 2649 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5140 випадків;
Черкаська область — 748 випадків;
Чернігівська область — 607 випадків.
Нагадаємо, в Україні вже понад 53 тисячі випадків COVID-19, за минулу добу виявлено понад 600.