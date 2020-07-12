В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях, а также в Киеве. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 121, Ровенской области - 78, Закарпатской области - 67, а также Киеве - 67", - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала МЗ "Коронавирус_инфо", всего в Украине зарегистрировано 53 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 из них 1 383 летальных, 26 118 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 678 новых случаев. Всего проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.
В целом случаи выявлены в следующих регионах:
Винницкая область - 2097 случаев;
Волынская область - 3042 случая;
Днепропетровская область - 1144 случаи;
Донецкая область - 759 случаев;
Житомирская область - 1532 случая;
Закарпатская область - 3909 случаев;
Запорожская область - 621 случай;
Ивано-Франковская область - 3029 случаев;
Кировоградская область - 673 случая;
Киев - 6182 случая;
Киевская область - 3026 случаев;
Львовская область - 7003 случая;
Луганская область - 93 случая;
Николаевская область - 481 случай;
Одесская область - 2174 случая;
Полтавская область - 331 случай;
Ровенская область - 4598 случаев;
Сумская область - 340 случаев;
Тернопольская область - 2231 случай;
Харьковская область - 2649 случаев;
Херсонская область - 204 случая;
Хмельницкая область - 908 случаев;
Черновицкая область - 5140 случаев;
Черкасская область - 748 случаев;
Черниговская область - 607 случаев.
Напомним, в Украине уже более 53 000 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 600.