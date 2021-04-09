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В больницах будут применять технический кислород для поддержания больных COVID-19

В больницах будут применять технический кислород для поддержания больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20984 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял разработанное Минздравом постановление, позволяющее использовать технический кислород для кислородной поддержки пациентов с COVID-19. Его использование возможно при условии, если он соответствует показателям качества медицинского. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНН со ссылкой на Министерство здравохранения.

Цитата

“Сегодня мы наблюдаем увеличение госпитализаций больных COVID-19, уже скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом. Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно”, — сообщил министр.

Детали

По словам Степанова, решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, ведь кислородная терапия является одним из обязательных мероприятий в лечении пациентов с коронавирусной болезнью.

Министр пояснил, что основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям медицинского кислорода. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

“Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского”, — подчеркнул Степанов.

Согласно постановлению, будут поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами. Также на лицензиата положено информирования Гослекслужбы о получателях, объемах и качестве доставленного кислорода.

Глава Минздрава объяснил, что таким образом удастся обеспечить надлежащий контроль качества технического кислорода, поставляемого в учреждения здравоохранения, а также привлечь те предприятия, не имеющие лицензий на производство медицинского кислорода, в логистической цепи по обеспечению наших граждан кислородной терапией.

Напомним

Ранее Министерство здравоохранения Украины сертифицировало произведенный на “Запорожском металлургическом комбинате” кислород, как лекарственное средство для медицинского применения.

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