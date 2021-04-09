В больницах будут применять технический кислород для поддержания больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял разработанное Минздравом постановление, позволяющее использовать технический кислород для кислородной поддержки пациентов с COVID-19. Его использование возможно при условии, если он соответствует показателям качества медицинского. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНН со ссылкой на Министерство здравохранения.
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“Сегодня мы наблюдаем увеличение госпитализаций больных COVID-19, уже скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом. Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно”, — сообщил министр.
Детали
По словам Степанова, решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, ведь кислородная терапия является одним из обязательных мероприятий в лечении пациентов с коронавирусной болезнью.
Министр пояснил, что основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям медицинского кислорода. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.
“Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского”, — подчеркнул Степанов.
Согласно постановлению, будут поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами. Также на лицензиата положено информирования Гослекслужбы о получателях, объемах и качестве доставленного кислорода.
Глава Минздрава объяснил, что таким образом удастся обеспечить надлежащий контроль качества технического кислорода, поставляемого в учреждения здравоохранения, а также привлечь те предприятия, не имеющие лицензий на производство медицинского кислорода, в логистической цепи по обеспечению наших граждан кислородной терапией.
Напомним
Ранее Министерство здравоохранения Украины сертифицировало произведенный на “Запорожском металлургическом комбинате” кислород, как лекарственное средство для медицинского применения.