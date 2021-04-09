У лікарнях застосовуватимуть технічний кисень для підтримки хворих на COVID-19

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену МОЗ постанову, яка дозволяє використовувати технічний кисень для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19. Його використання можливе за умови, якщо він відповідає показникам якості медичного. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Цитата

“Сьогодні ми спостерігаємо збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19, вже скоро в регіонах України можуть виникнути проблеми із забезпеченням ліжок киснем. Тому, не чекаючи колапсу, Уряд йде на вимушену міру й готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно”, — повідомив міністр.

Деталі

За словами Степанова, рішення продиктоване метою збереження життя громадян, адже киснева терапія є одним з обов’язкових заходів у лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою.

Міністр пояснив, що основні показники технічного кисню мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам медичного кисню. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

“Закуповувати й постачати технічний кисень до закладів лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які засвідчать, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного”, — підкреслив Степанов.

Згідно з постановою, постачатимуть технічний кисень до лікувально-профілактичних закладів ліцензіати з гуртової торгівлі медичними газами. Також на ліцензіата покладене інформування Держлікслужби про отримувачів, обсяги та якість доставленого кисню.

Очільник МОЗ пояснив, що у такий спосіб вдасться забезпечити належний контроль якості технічного кисню, який поставляють до закладів охорони здоров’я, а також залучити ті підприємства, які не мають ліцензій на виробництво медичного кисню, до логістичного ланцюга щодо забезпечення наших громадян кисневою терапією.
Нагадаємо

Раніше Міністерство охорони здоров’я України сертифікувало вироблений на “Запорізькому металургійному комбінаті” кисень, як лікарський засіб для медичного застосування.

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