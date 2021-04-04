МОЗ сертифікувало кисень "Запоріжсталі" як лікарський засіб

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"Кисень, вироблений на "Запоріжсталі", сертифікований МОЗ як лікарський засіб для медичного лікування! Не вдаючись у подробиці наскільки непросто було пройти всі кола бюрократичного пекла, скажу тільки - воно того варте!", - написав Мироненко.

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Він зазначив, що перші дві тонни рідкого медичного кисню "Запоріжсталі" вже відправлено до міських лікарень Запоріжжя.

"Хочу наголосити: бізнес "Запоріжсталі" - це реалізація металу, медичний кисень для нас - не предмет отримання доходу, ми віддаємо його лікарням безкоштовно в надії, що це життєво важлива допомога рятуватиме людей", - зазначив Мироненко.

Довідково

Медичний газоподібний кисень призначений для оксигенотерапії при станах, що супроводжуються кисневою недостатністю (коли сатурація, тобто частка насиченого киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну в крові, становить 93% і нижче).

І йдеться не лише про коронавірусну хворобу, а й захворювання дихальних шляхів, серцево-судинної системи, хірургічні операції, отруєння окисом вуглецю, синильною кислотою, хлором, фосгеном тощо. Також медичний кисень застосовують для компенсації нестачі кисню в повітрі (наприклад, в авіації).