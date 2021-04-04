Минздрав сертифицировал кислород "Запорожстали" как лекарственное средство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины сертифицировало произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород, как лекарственное средство для медицинского применения, сообщил в Facebook генеральный директор предприятия Александр Мироненко, пишет УНН.
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"Кислород, произведенный на "Запорожстали", сертифицирован Минздравом как лекарственное средство для медицинского лечения! Не вдаваясь в подробности насколько непросто было пройти все круги бюрократического ада, скажу только - оно того стоит!", - написал Мироненко.
Детали
Он отметил, что первые две тонны жидкого медицинского кислорода "Запорожстали" уже отправлено в городские больницы Запорожья.
"Хочу подчеркнуть: бизнес "Запорожстали" - это реализация металла, медицинский кислород для нас - не предмет получения дохода, мы отдаем его больницам бесплатно в надежде, что эта жизненно важная помощь будет спасать людей", - отметил Мироненко.
Справка
Медицинский газообразный кислород предназначен для оксигенотерапии при состояниях, сопровождающихся кислородной недостаточностью (когда сатурация, то есть доля насыщенного кислородом гемоглобина относительно общего гемоглобина в крови, составляет 93% и ниже).
И речь идет не только о коронавирусной болезни, но и заболеваниях дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, хирургических операциях, отравлении окисью углерода, синильной кислотой, хлором, фосгеном и тому подобное. Также медицинский кислород применяют для компенсации недостатка кислорода в воздухе (например, в авиации).