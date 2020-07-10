Минздрав: к ослаблению карантина до сих пор не готовы 7 регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. По состоянию на 10 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины, Киев уже пятый день подряд не входит в этот список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.
Так, "выпала" из списка Ивано-Франковская область.
Данные по АР Крым и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сегодня в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.