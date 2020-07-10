У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Закарпатській та Львівській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві - 118", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 52043 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових за минулу добу - 819, одужало - 24800 осіб (+1016 за добу), померло - 1345 осіб (+18 за добу), підозри на захворювання отримали - 99603 особи (+1093 за добу).
Загалом випадки виявлено в наступних регіонах:
▪️ Вінницька область — 2 060 (+39);
▪️ Волинська область — 2 932 (+57);
▪️ Дніпропетровська область — 1 137 (+7);
▪️ Донецька область — 751 (+2);
▪️ Житомирська область — 1 512 (+12);
▪️ Закарпатська область — 3 734 (+112);
▪️ Запорізька область — 610 (+5);
▪️ Івано-Франківська область — 2 915 (+58);
▪️ Кіровоградська область — 670 (+1);
▪️ м. Київ — 5 990 (+118);
▪️ Київська область — 2 940 (+45);
▪️ Львівська область — 6 763 (+82);
▪️ Луганська область — 90 (0);
▪️ Миколаївська область — 467 (+2);
▪️ Одеська область — 2 108 (+56);
▪️ Полтавська область — 330 (+3);
▪️ Рівненська область — 4 454 (+74);
▪️ Сумська область — 332 (+4);
▪️ Тернопільська область — 2 174 (+21);
▪️ Харківська область — 2 577 (+56);
▪️ Херсонська область — 203 (+2);
▪️ Хмельницька область — 881 (+16);
▪️ Чернівецька область — 5 096 (+22);
▪️ Черкаська область — 725 (+18);
▪️ Чернігівська область — 592 (+7).
Нагадаємо, в Україні вже понад 52 тис. випадків COVID-19, за добу - 819.