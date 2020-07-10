В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Закарпатской и Львовской областях, а также в Киеве. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано в Закарпатской области - 112, Львовской области - 82, Ровенской области - 74 и городе Киеве - 118", - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 52043 случая коронавирусной болезни COVID-19: новых за прошедшие сутки - 819, выздоровели - 24800 человек (+1016 за сутки), умерло - 1345 человек (+18 за сутки), подозрения на заболевание получили - 99603 человека (+1093 за сутки).
В общем случаи выявлены в следующих регионах:
▪️ Винницкая область - 2060 (+39);
▪️ Волынская область - 2932 (+57);
▪️ Днепропетровская область - 1137 (7);
▪️ Донецкая область - 751 (+2);
▪️ Житомирская область - 1512 (+12);
▪️ Закарпатская область - 3734 (+112);
▪️ Запорожская область - 610 (+5);
▪️ Ивано-Франковская область - 2915 (+58);
▪️ Кировоградская область - 670 (+1);
▪️ г. Киев - 5990 (+118);
▪️ Киевская область - 2940 (45);
▪️ Львовская область - 6763 (+82);
▪️ Луганская область - 90 (0);
▪️ Николаевская область - 467 (+2);
▪️ Одесская область - 2108 (+56);
▪️ Полтавская область - 330 (+3);
▪️ Ровенская область - 4454 (+74);
▪️ Сумская область - 332 (+4);
▪️ Тернопольская область - 2174 (+21);
▪️ Харьковская область - 2577 (+56);
▪️ Херсонская область - 203 (+2);
▪️ Хмельницкая область - 881 (+16);
▪️ Черновицкая область - 5096 (+22);
▪️ Черкасская область - 725 (+18);
▪️ Черниговская область - 592 (7).
Напомним, в Украине уже более 52 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 819.